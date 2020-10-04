Женское счастье

Рецепт Скоблянки
Это достаточно простое сытное блюдо из мяса (из разных его видов) с картофелем. Мясо используются подмороженное, чтобы его можно было тонко «соскабливать». Существует много вариантов скоблянки. Представляем скоблянку из... Подробнее
Парварда (восточная сладость)
Этот старинный рецепт восточной сладости парварда — белых карамельных подушечек — остается неизменным уже несколько веков. Парварда состоит из сахара, лимонного сока, воды и муки. Ингредиенты: Сахар — 100... Подробнее
Вкуснейшие пончики с начинкой
Это самые вкусные пончики, которые я ела! Мягкие, воздушные, с хрустящей корочкой! Начинку можно любую класть. Мне очень понравилось с инжировым повидлом, а еще будет вкусно со свежей малиной,... Подробнее
Десерт «Вкусовое безумие»
Баноффи пай. Вкусный десерт к чаю, который готовится так просто, что проще представить и нельзя, а получается неимоверно вкусно. Сочетание кофейной нотки с бананом и вареной сгущенки просто божественно!... Подробнее
Горячие бутерброды «Вечная классика»
Простое и всеми любимое сочетание «помидор-сыр-чеснок» + «курица-яйцо», уложенное на хлеб и запечённое в духовке, — беспроигрышно! Ингредиенты: Хлеб большой площади — 5 кусков Куриное филе — 1 шт.... Подробнее
Картофельная запеканка в духовке
Картофельные запеканки бывают двух видов: первые сделаны из картофельного пюре, вторые из сырого картофеля. И первые, и вторые готовятся довольно долго. Мы придумали третий вид – картофельные кубики быстро... Подробнее
Вкусные кексы. 4 легких рецепта
Выбираем вкусный рецепт кекса, чтобы порадовать родных и друзей ароматным десертом на ужин. Яблочный кекс Ингредиенты 4 яйца, 1 ст. сахара, 1 ст. муки, 1 большое или 2 небольших... Подробнее
Вкуснейший мясной салат
Представляю вашему вниманию невероятно простой и вкуснейший мясной салат. Минимум доступных ингредиентов и прекрасное дополнение к праздничному или повседневному столу готово. А из-за простоты приготовления такой салат можно подать... Подробнее
Отбивные из куриной грудки с сыром
Представляю вашему вниманию отбивные из куриной грудки с сыром. Это совершенно не трудоемкое и простое блюдо, которое в тоже время смотрится одновременно скромно и элегантно. По вкусу блюдо нежное,... Подробнее
Баклажаны по турецкому рецепту – нереально вкусно, всё-таки в Турции знают толк в хорошей еде
Турецкая кухня славится на весь мир, и это, конечно, не случайно. Выпечка, кебабы, турецкие сладости знают и любят во многих уголках мира. Хочу предложить турецкий вариант знаменитого блюда из... Подробнее
Божественная скумбрия в томатном соусе
Потрясающая рыба в томатном соусе, которая первая сметается со стола. Лучшая закуска на праздничный стол и на каждый день. Очень вкусно кушать со свежим хлебом, макая в соус. Все,... Подробнее
Супербыстрые кофейные булочки на завтрак
У них выраженный кофейный вкус, тонкая корочка и плотная, но при этом очень мягкая серединка. Ингредиенты Для теста: Яйца – 2 шт. Сахар-песок – 100 г Ванильный сахар –... Подробнее
Вкусная запеканка из куриной печени
Запеканка готовится довольно просто и из доступных продуктов. Ингредиенты: Печень куриная — 500 г Яйцо куриное (отварные- 5 шт,сырые — 7 шт) — 12 шт Морковь (отварная,средняя) — 1... Подробнее
Сладкие пирожки с морковью на сковороде
Пирожки, жаренные на сковороде в масле — моя слабость. Особенно нравятся сладкие пирожки с морковью. Ранее для начинки использовала лишь морковь, тушеную с капустой. Но сладкие пирожки с морковью... Подробнее
Сарма по-венгерски (голубцы)
Сарма — это блюдо очень популярно в странах Сербии и Венгрии. Оно немного похоже на голубцы, но готовят его из листьев квашеной капусты. Фаршируют капусту мясом. Ингредиенты капуста соленая... Подробнее