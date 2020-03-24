Шоколадный торт Захер — австрийский десерт

Восхитительный торт Захер, предмет гордости австрийских кондитеров, не зря считается одним из лучших тортов в мире: влажный мегашоколадный бисквит, абрикосовый джем и глянцевая шоколадная глазурь нравятся всем сладкоежкам. Приготовить это лакомство можно и у себя дома. Конечно, наш рецепт нельзя назвать классическим, но торт в любом случае получиться очень вкусным. Рекомендуем!
Ингредиенты:
для теста:
мука 120 граммов;
сахар 120 граммов;
сливочное масло 120 граммов;
черный шоколад 120 граммов;
яйца (отдельно белки и желтки) 6 шт.
для абрикосовой прослойки:
абрикосовый джем 150 джем;
лимонный сок 1 ст. ложка.
для шоколадной глазури:
черный шоколад 80 граммов;
сливочное масло 60 граммов.
Приготовление торта Захер
Шоколад поломать на куски и растопить на водяной бане вместе со сливочным маслом.
Желтки и половину сахара взбить до однородности. Добавить к желткам шоколадно-масляную смесь и аккуратно перемешать.
Добавить просеянную муку и ещё раз перемешать.
Белки взбить с оставшимся сахаром в пышную пену и постепенно добавлять в тесто, каждый раз перемешивая.
Дно разъёмной формы для выпечки застелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом и притрусить мукой. Излишки муки встряхнуть.
Вылить тесто в форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Первых 20-30 минут, не открывать духовку, чтобы бисквит не опал.
Готовый бисквит полностью остудить, в идеале – дать ему «выстояться» в течение 5-6 минут.
Либо испечь бисквит в мультиварке. Для этого чашу мультиварки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить в чашу тесто и выпекать в режиме «Выпечка» 1 час. Бисквит должен быть чуть влажноватым в середине.
Аккуратно извлечь бисквит, остудить и разрезать пополам.
Абрикосовый джем измельчить с помощью блендера либо перетереть через сито.
Смазать половиной джема первый корж и накрыть вторым коржом. В оставшийся джем добавить лимонный сок, перемешать и смазать джемом весь торт.
Поставить в будущий торт в холодильник, чтобы джем немного застыл.
Шоколад и сливочное масло для глазури растопить на водяной бане. Полученной глазурью полностью покрыть торт.
Поставить торт в холодильник на несколько часов для пропитки.