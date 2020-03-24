Шоколадный торт Захер — австрийский десерт

Наташа

Восхитительный торт Захер, предмет гордости австрийских кондитеров, не зря считается одним из лучших тортов в мире: влажный мегашоколадный бисквит, абрикосовый джем и глянцевая шоколадная глазурь нравятся всем сладкоежкам. Приготовить это лакомство можно и у себя дома. Конечно, наш рецепт нельзя назвать классическим, но торт в любом случае получиться очень вкусным. Рекомендуем!

Ингредиенты:

для теста:

мука 120 граммов;

сахар 120 граммов;

сливочное масло 120 граммов;

черный шоколад 120 граммов;

яйца (отдельно белки и желтки) 6 шт.

для абрикосовой прослойки:

абрикосовый джем 150 джем;

лимонный сок 1 ст. ложка.

для шоколадной глазури:

черный шоколад 80 граммов;

сливочное масло 60 граммов.

Приготовление торта Захер

Шоколад поломать на куски и растопить на водяной бане вместе со сливочным маслом.

Желтки и половину сахара взбить до однородности. Добавить к желткам шоколадно-масляную смесь и аккуратно перемешать.

Добавить просеянную муку и ещё раз перемешать.

Белки взбить с оставшимся сахаром в пышную пену и постепенно добавлять в тесто, каждый раз перемешивая.

Дно разъёмной формы для выпечки застелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом и притрусить мукой. Излишки муки встряхнуть.

Вылить тесто в форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Первых 20-30 минут, не открывать духовку, чтобы бисквит не опал.

Готовый бисквит полностью остудить, в идеале – дать ему «выстояться» в течение 5-6 минут.

Либо испечь бисквит в мультиварке. Для этого чашу мультиварки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить в чашу тесто и выпекать в режиме «Выпечка» 1 час. Бисквит должен быть чуть влажноватым в середине.

Аккуратно извлечь бисквит, остудить и разрезать пополам.

Абрикосовый джем измельчить с помощью блендера либо перетереть через сито.

Смазать половиной джема первый корж и накрыть вторым коржом. В оставшийся джем добавить лимонный сок, перемешать и смазать джемом весь торт.

Поставить в будущий торт в холодильник, чтобы джем немного застыл.

Шоколад и сливочное масло для глазури растопить на водяной бане. Полученной глазурью полностью покрыть торт.

Поставить торт в холодильник на несколько часов для пропитки.

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