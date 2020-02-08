Яблочный пирог с конфетами Коровка от Ирины Кутовой

Наташа

Яблочные пироги в моем доме любимые и я собираю рецепты этих пирогов и часто их пеку. Этот пирог привлек меня своей необычностью, в начинку добавляются всеми любимые конфеты «Коровка»… Тесто пышное, с тонким ароматом карамели. Снизу оно рассыпчатое, похожее на кексовое, а сверху пропитывается яблочными соками.

Ингредиенты:

1 стакан муки (160г),

120г сливочного масла ( у меня был маргарин «Пышка»)

1/3 стакана сахарной пудры (70г),

1 яйцо,

Щепотка соли,

1 ч ложка разрыхлителя,

Ванильный сахар

Начинка

10 конфет «Коровка» (150г),

3 средних яблока ( приблизительно 350г)

Приготовление яблочного пирога с конфетами Коровка

Готовим тесто:

Масло мягкое, комнатной температуры.

Миксером взбиваем размягчённое масло с солью, ванилином и сахарной пудрой. Продолжая взбивать, добавляем яйцо . Затем постепенно порциями добавляем смесь просеянной с разрыхлителем муки и получаем густое мажущее тесто.

Дно формы приблизительно 24см слегка смазываем растительным маслом и присыпаем мукой. Ложкой выкладываем на дно формы тесто и разравниваем его мокрой рукой.

Для начинки:

Конфеты «Коровка» мелко нарезаем. У меня конфеты были немного устаревшие, твердые, я их положила в пакет и разбила молотком для мяса. Если конфеты свежие, то легко режутся ножом. Руками довела конфетную начинку до состояния крошки.

Яблоки разрезаем пополам, вырезаем семенную коробочку и нарезаем пластинками.

Собираем пирог:

На тесто ровным слоем насыпаем половину нарезанных конфет . Раскладываем яблочные дольки в виде черепицы. Сверху посыпаем яблоки второй половиной конфет.

Духовку разогреваем до t=200°С и ставим в неё форму с пирогом на 30 минут.

Готовый пирог вынимаем из духовки, даем ему остыть и подаем на стол.

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