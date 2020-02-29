Яблочный пирог из слоеного теста быстрого приготовления

Наташа

Предлагаю вашему вниманию рецепт яблочного пирога из слоеного теста быстрого приготовления, который пригодится как в будни, так и в праздничные дни.

Ингредиенты:

250 гр. сливочное масло

2,5-3 стакана мука

1 стакан сметана

щепоток соль

6 средних яблока

3-4 ст. ложки сахара

корица

1 яйцо

Приготовление яблочного пирога из слоеного теста

Натрите масло на большой терке, добавьте 2,5 стакана муки, сметану и щепотку соли.

Сформируйте однородное тесто, добавляя муку до того момента, пока оно не перестанет прилипать к рукам.

Затем слепите колобок и разделите его на две части, каждую из которых оберните в пищевую пленку и положите в холодильник.

Через 30 минут достаньте тесто из холодильника и тонко раскатайте его. Получится два пласта теста. Один положите на противень, посыпьте его крупно натертыми яблочками, перемешанными с сахаром и корицей.

После того, как начинка добавлена и равномерно распределена, осторожно накройте ее вторым пластом и слепите тесто по всему краю.

Далее смажьте тесто взбитым вилкой яйцом и отправьте в духовку, разогретую до 250*C, пока корочка не станет золотисто коричневой.

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