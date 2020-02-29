Яблочный пирог из слоеного теста быстрого приготовления

Предлагаю вашему вниманию рецепт яблочного пирога из слоеного теста быстрого приготовления, который пригодится как в будни, так и в праздничные дни.
Ингредиенты:
- 250 гр. сливочное масло
- 2,5-3 стакана мука
- 1 стакан сметана
- щепоток соль
- 6 средних яблока
- 3-4 ст. ложки сахара
- корица
- 1 яйцо
Приготовление яблочного пирога из слоеного теста
Натрите масло на большой терке, добавьте 2,5 стакана муки, сметану и щепотку соли.
Сформируйте однородное тесто, добавляя муку до того момента, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
Затем слепите колобок и разделите его на две части, каждую из которых оберните в пищевую пленку и положите в холодильник.
Через 30 минут достаньте тесто из холодильника и тонко раскатайте его. Получится два пласта теста. Один положите на противень, посыпьте его крупно натертыми яблочками, перемешанными с сахаром и корицей.
После того, как начинка добавлена и равномерно распределена, осторожно накройте ее вторым пластом и слепите тесто по всему краю.
Далее смажьте тесто взбитым вилкой яйцом и отправьте в духовку, разогретую до 250*C, пока корочка не станет золотисто коричневой.