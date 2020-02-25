Вкусные и мягкие булочки с творожной начинкой

Наташа

На приготовление этих булочек с творожной начинкой требуется минимум времени. Рецепт простейший, справится любая начинающая хозяйка. Выпечка невероятно вкусная и мягкая. Рекомендую, приготовьте для своих любимых.

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная — 250 г

творог — 170 г

молоко — 100 мл

сахар — 100 г

растительное масло — 50 мл

разрыхлитель — 2 ч. ложки

ванильный сахар — 1 пакетик

соль — 1/3 ч. ложки

Для начинки:

творог — 200 г

крахмал кукурузный — 1,5 ст. ложки

сахар — 2 ст. ложки

Для посыпки:

сахарная пудра

Приготовление булочек с творожной начинкой

Сначала приготовим тесто. Творог кладем в большую миску, добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Вилкой растираем все в однородную массу.

Вливаем молока и растительное масло. Перемешиваем массу до однородного состояния.

Смешиваем разрыхлитель с мукой и просеиваем мучную смесь в основную массу. Начинаем замешивать тесто. Тесто должно быть мягким. На время тесто убираем в сторонку.

Пока тесто «отдыхает» приготовим начинку.

В миску кладем творог, добавляем сахар и кукурузный крахмал. Так же, вилкой растираем все в однородную массу.

Припудриваем стол мукой и кладем «подошедшее» тесто. Раскатываем тесто скалкой в тонкий пласт, толщиной 3-5 мм. Роликовым резаком для пиццы разделяем на прямоугольники.

На один конец прямоугольника кладем столовую ложку начинки. Заворачиваем в рулетики с начинкой.

Противень застилаем пекарской бумагой и раскладываем на нее заготовки булочек, швом вниз.

Разогреваем духовку до 180° C и выпекаем булочки 25-30 минут. По желанию, горячие булочки посыпаем сахарной пудрой.

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