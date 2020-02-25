Вкусные и мягкие булочки с творожной начинкой

На приготовление этих булочек с творожной начинкой требуется минимум времени. Рецепт простейший, справится любая начинающая хозяйка. Выпечка невероятно вкусная и мягкая. Рекомендую, приготовьте для своих любимых.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная — 250 г
- творог — 170 г
- молоко — 100 мл
- сахар — 100 г
- растительное масло — 50 мл
- разрыхлитель — 2 ч. ложки
- ванильный сахар — 1 пакетик
- соль — 1/3 ч. ложки
Для начинки:
- творог — 200 г
- крахмал кукурузный — 1,5 ст. ложки
- сахар — 2 ст. ложки
Для посыпки:
- сахарная пудра
Приготовление булочек с творожной начинкой
Сначала приготовим тесто. Творог кладем в большую миску, добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Вилкой растираем все в однородную массу.
Вливаем молока и растительное масло. Перемешиваем массу до однородного состояния.
Смешиваем разрыхлитель с мукой и просеиваем мучную смесь в основную массу. Начинаем замешивать тесто. Тесто должно быть мягким. На время тесто убираем в сторонку.
Пока тесто «отдыхает» приготовим начинку.
В миску кладем творог, добавляем сахар и кукурузный крахмал. Так же, вилкой растираем все в однородную массу.
Припудриваем стол мукой и кладем «подошедшее» тесто. Раскатываем тесто скалкой в тонкий пласт, толщиной 3-5 мм. Роликовым резаком для пиццы разделяем на прямоугольники.
На один конец прямоугольника кладем столовую ложку начинки. Заворачиваем в рулетики с начинкой.
Противень застилаем пекарской бумагой и раскладываем на нее заготовки булочек, швом вниз.
Разогреваем духовку до 180° C и выпекаем булочки 25-30 минут. По желанию, горячие булочки посыпаем сахарной пудрой.