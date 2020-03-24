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Вкусное второе блюдо: белая фасоль с колбасой

Вкусная белая фасоль, да еще и ароматными охотничьими колбасками, и все это тушеное с помидорами в собственном соку, да со специями. Скажите, ну что может быть вкуснее этого сытного и очень аппетитного блюда?

Ингредиенты

  • Фасоль белая (сухая) — 250-300 грамм;
  • Лук — 1 головка;
  • Морковь — 1 штука;
  • Томаты в собственном соку — 240 грамм;
  • Охотничьи колбаски — 4 штуки;
  • Подсолнечное масло — для жарки;
  • Соль, черный перец горошком, лаврушка, копченая паприка — по вкусу.

Приготовление белой фасоли с колбасой

Для приготовления нашего блюда из фасоли для начала вам нужно будет замочить фасоль на ночь в холодной воде. Когда фасоль простоит ночь в воде, сливаем воду и промываем ее.

После чего перекладываем нашу фасоль в кастрюлю и наливаем воду 1:3. Варим до готовности. По времени у вас это займет около часа. Когда фасоль будет готова, сливаем воду.

Подготавливаем овощи.

  1. Лук чистим, моем и мелко шинкуем кубиками.
  2. Морковь чистим, моем и нарезаем кружочками.
  3. Колбаски также необходимо очистить от шкурки и нарезать.

Лук и морковь обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.

Затем туда же добавляем колбаски и специи.

Жарим несколько минут и выкладываем томаты вместе с соком. Тушим минуты 3 и добавляем фасоль. Накрываем крышкой и готовим еще 15 минут на медленном огне.

Готовое блюдо перед подачей украсьте мелко нарезанной зеленью.

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