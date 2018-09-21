Салат Прага. Попробуйте, не пожалеете!

Наташа

Мясные салаты всегда очень вкусные. Хочу предложить вам салат из куриного филе. Салат “Прага” безумно вкусный и подойдет к любому празднику. Вкус и оригинальность оформления просто превосходны.

Ингредиенты:

Ингредиенты

филе курицы — 300 грамм;

пару яиц;

морковь;

луковица;

200 грамм консервированного горошка;

два маринованных огурца;

масло растительное — две столовые ложки;

чернослив — 150 грамм;

специи по вкусу;

майонез.

Приготовление салата Прага

Морковь отварить до полной готовности, а когда остынет натереть на крупной терке. Яйца нужно отварить и нарезать кубиками. Куриное отварное филе нарезать тонкой соломкой. Лук — полукольцами.

Сковороду поставить на огонь ,положить туда лук, мясо и немного растительного масла. Все это обжарить, пока лук не приобретет золотистого цвета.

С горошка слить жидкость. Соленый огурец мелко порезать.

Половина порции чернослива хорошо промыть в горячей воде.Бумажным полотенцем убрать воду с чернослива и нарезать мелко.

Затем берем большой салатник, кладем морковь, яйца, мясо с луком, горошек, огурец, чернослив, соль и черный молотый перец по вкусу, майонез. Все хорошо перемешиваем. Сверху на салате делаем сеточку из майонеза и кладем целый чернослив. Салат готов к употреблению.

Все компоненты в салате сочетаются превосходно. Его вкус не оставит безразличным никого. Салат “Прага” займет почетное место у вашей кулинарной книге.

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