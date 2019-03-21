Постное кокосовое печенье с джемом

Постное, простое по ингредиентам, но очень интересное и ароматное печенье с кокосовой стружкой в тесте! Начинку можно варьировать по вкусу, используя любимое, густое, домашнее варенье, повидло или джем!
Ингредиенты:
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Стружка кокосовая — 90 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Масло растительное — 100 мл
- Вода (чуть теплая) — 110 мл
- Соль — 1 щепот.
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 1.5 ч. л.
- Джем (густое варенье, повидло)
Приготовление постного кокосового печенья с джемом
Смешать муку, разрыхлитель теста и кокосовую стружку. Влить растительное масло и тщательно перемешать.
В отдельной мисочке растворить в чуть теплой воде, сахар, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешать. Влить к мучной смеси. Замесить руками тесто, мягкое, не липнущее к рукам.
Разделить тесто на 2 части, завернуть каждую часть в пищевую пленку. Одну часть теста отправить в холодильник на полчаса. Вторую часть теста (поменьше) немного заморозить в морозилке.
Раскатать первую часть теста на листе пергамента (толщина пласта 0,4-0.5 см). Сверху по всей поверхности распределить густое повидло, джем или, как в моем случае, густое яблочное варенье с дольками.
Натереть вторую часть теста сверху, распределяя по всей поверхности.
Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут (ориентируйтесь на золотистый цвет краешков и верха).
Готовое печенье вынуть из духовки и горячим нарезать на квадратики/прямоугольники. Дать печенью остыть и подавать к чаю!
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