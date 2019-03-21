Постное кокосовое печенье с джемом

Наташа

Постное, простое по ингредиентам, но очень интересное и ароматное печенье с кокосовой стружкой в тесте! Начинку можно варьировать по вкусу, используя любимое, густое, домашнее варенье, повидло или джем!

Ингредиенты:

Мука пшеничная / Мука — 400 г

Стружка кокосовая — 90 г

Разрыхлитель теста — 2 ч. л.

Масло растительное — 100 мл

Вода (чуть теплая) — 110 мл

Соль — 1 щепот.

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 1.5 ч. л.

Джем (густое варенье, повидло)

Приготовление постного кокосового печенья с джемом

Смешать муку, разрыхлитель теста и кокосовую стружку. Влить растительное масло и тщательно перемешать.

В отдельной мисочке растворить в чуть теплой воде, сахар, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешать. Влить к мучной смеси. Замесить руками тесто, мягкое, не липнущее к рукам.

Разделить тесто на 2 части, завернуть каждую часть в пищевую пленку. Одну часть теста отправить в холодильник на полчаса. Вторую часть теста (поменьше) немного заморозить в морозилке.

Раскатать первую часть теста на листе пергамента (толщина пласта 0,4-0.5 см). Сверху по всей поверхности распределить густое повидло, джем или, как в моем случае, густое яблочное варенье с дольками.

Натереть вторую часть теста сверху, распределяя по всей поверхности.

Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут (ориентируйтесь на золотистый цвет краешков и верха).

Готовое печенье вынуть из духовки и горячим нарезать на квадратики/прямоугольники. Дать печенью остыть и подавать к чаю!

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