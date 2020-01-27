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Пирожное «Принцесса»

Тесто получается рассыпчатым и немного хрустящим, а творожный наполнитель вместе с ягодным, делают вкус пирога разносторонним.

Ингредиенты

  • мука, 350 г;
  • сахар, 100 г;
  • масло сливочное, 120 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • куркума, треть ч.л. по желанию;
  • соль и ваниль по щепотке;
  • вода холодная, 4 ст.л.

Для начинки возьмите:

  • творог, 400 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 100 г;
  • манная крупа, 1.5 ст.л;
  • ваниль.
  • По вкусу возьмите ягоды или варенье, джем и т.д.

Приготовление пирожного Принцесса

Муку смешиваем с разрыхлителем и куркумой, просеиваем.  Добавить сахар. Перемешать.

Масло сливочное режем на кусочки.

Муку всыпаем в масло, вводим ваниль и соль, перетираем массу в крошку.

В центре делаем углубление и добавляем яйцо, вымешиваем тесто. Если тесто не собирается в комочек, тогда добавьте пару ложек воды.

Делим тесто на 2 части, укладываем в пакеты и отправляем на 40 минут в морозильную камеру.

Для начинки смешиваем творог, яйца, сахар и ваниль, манную крупу или крахмал. Пробейте массу блендером.

Духовку разогреваем до 180 градусов.

Противень застилаем пергаментом и натираем часть теста. Сверху выкладываем начинку, сверху ягоды или варенье, натираем вторую часть теста.

Выпекаем 30 – 35 минут.

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Готовим выпечку, Сладкая выпечка
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