Пирожное «Принцесса»

Тесто получается рассыпчатым и немного хрустящим, а творожный наполнитель вместе с ягодным, делают вкус пирога разносторонним.
Ингредиенты
- мука, 350 г;
- сахар, 100 г;
- масло сливочное, 120 г;
- яйцо, 1 шт;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- куркума, треть ч.л. по желанию;
- соль и ваниль по щепотке;
- вода холодная, 4 ст.л.
Для начинки возьмите:
- творог, 400 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 100 г;
- манная крупа, 1.5 ст.л;
- ваниль.
- По вкусу возьмите ягоды или варенье, джем и т.д.
Приготовление пирожного Принцесса
Муку смешиваем с разрыхлителем и куркумой, просеиваем. Добавить сахар. Перемешать.
Масло сливочное режем на кусочки.
Муку всыпаем в масло, вводим ваниль и соль, перетираем массу в крошку.
В центре делаем углубление и добавляем яйцо, вымешиваем тесто. Если тесто не собирается в комочек, тогда добавьте пару ложек воды.
Делим тесто на 2 части, укладываем в пакеты и отправляем на 40 минут в морозильную камеру.
Для начинки смешиваем творог, яйца, сахар и ваниль, манную крупу или крахмал. Пробейте массу блендером.
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Противень застилаем пергаментом и натираем часть теста. Сверху выкладываем начинку, сверху ягоды или варенье, натираем вторую часть теста.
Выпекаем 30 – 35 минут.