Очень вкусный творожный кекс. Этот рецепт стал любимым в нашей семье

Этот кекс один из самых вкусных. Вы просто влюбитесь в этот рецепт.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Сахар 350 гр.
- Масло сливочное 150 гр.
- Творог 250 гр.
- Ваниль
- Сода 0,5 чайной ложки
- Мука 1-2 стакана
- Изюм
Приготовление очень вкусного творожного кекса
Разбиваем яйца в посуду, где будем готовить все тесто.
Секрет этого кекса в том, что готовим тесто не выключая блендер/миксер.
Взбиваем яйца до воздушной пены, после не выключая миксер, добавляем сахар и стараемся взбить до того, чтобы сахар растворился. После добавляем растопленное, комнатной температуры сливочное масло, продолжаем взбивать минут 5-6. До однородной массы. После добавляем творог и перебиваем его до однородности, до густой массы.
После добавляем чуть-чуть муки(2-3 ст. ложки) вмешиваем ее в тесто блендером. После добавляем гашенную уксусом соду и перебиваем минуты 2-3.
После добавляем ваниль и оставшуюся муку и перемешиваем до однородной массы, само тесто должно получится гуще сметаны. После добавляем последний ингредиент — изюм и перемешиваем его с тестом.
Берём специальную форму для кексов, смазываем ее растительным маслом и переливаем все тесто в форму.
Оставляем его на пару минут «подышать».
После отправляем в разогретую на 200 С духовку, при выпекание снизьте до 160 С, готовим минут 40-45.
При подаче украшаем сверху сахарной пудрой. Приятного чаепития!
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