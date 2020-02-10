Этот норвежский яблочный пирог настолько вкусный, что занял первое место в моей копилке рецептов, среди яблочных пирогов. Тесто очень мягкое и нежное, начинка сочная, есть хрустящая корочка.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная — 160 г
- Масло сливочное — 200 г
- Сахар — 160 г
- Яблоки — 3-4 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 2 ч. ложки
- Корица — 1/2 ч. ложки
- Сахарная пудра — по вкусу
Для посыпки:
- Сахар — 2 ст. ложки
- Грецкие орехи — 30 г
- Масло сливочное — 15 г
Приготовление яблочного пирога
Размягченное сливочное масло кладем в глубокую емкость и добавляем сахар. Миксером взбиваем, пока масса не пышную структуру и не посветлеет. Далее, в массу вбиваем яйца и доводим миксером до однородности.
Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, замешиваем гладкое тесто. Если тесто получилось слишком плотной, добавляем столовую ложку молока. Яблоки очищаем и нарезаем на дольки и выкладываем в форму для выпечки, застеленный пергаментом.
Форма у меня квадратная, 18 см Х 18 см. Можно брать круглую, диаметром 18-20 см. Яблоки посыпаем корицей и сверху выкладываем тесто и разровняем. Затем, тесто сверху посыпаем рублеными грецкими орехами, 2 ст. ложками сахара и раскладываем мелкие кусочки сливочного масла (холодного).
Разогреваем духовку до 180° C и выпекаем пирог 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Из формы пирог снимаем после остывания, посыпаем сахарной пудрой. Подаем порционными кусочками.