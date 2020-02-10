Наташа

Этот норвежский яблочный пирог настолько вкусный, что занял первое место в моей копилке рецептов, среди яблочных пирогов. Тесто очень мягкое и нежное, начинка сочная, есть хрустящая корочка.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная — 160 г

Масло сливочное — 200 г

Сахар — 160 г

Яблоки — 3-4 шт.

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. ложки

Корица — 1/2 ч. ложки

Сахарная пудра — по вкусу

Для посыпки:

Сахар — 2 ст. ложки

Грецкие орехи — 30 г

Масло сливочное — 15 г

Приготовление яблочного пирога

Размягченное сливочное масло кладем в глубокую емкость и добавляем сахар. Миксером взбиваем, пока масса не пышную структуру и не посветлеет. Далее, в массу вбиваем яйца и доводим миксером до однородности.

Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, замешиваем гладкое тесто. Если тесто получилось слишком плотной, добавляем столовую ложку молока. Яблоки очищаем и нарезаем на дольки и выкладываем в форму для выпечки, застеленный пергаментом.

Форма у меня квадратная, 18 см Х 18 см. Можно брать круглую, диаметром 18-20 см. Яблоки посыпаем корицей и сверху выкладываем тесто и разровняем. Затем, тесто сверху посыпаем рублеными грецкими орехами, 2 ст. ложками сахара и раскладываем мелкие кусочки сливочного масла (холодного).

Разогреваем духовку до 180° C и выпекаем пирог 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Из формы пирог снимаем после остывания, посыпаем сахарной пудрой. Подаем порционными кусочками.

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