Нежный тортик без выпечки и печенья

Этот вкуснейший тортик, буквально тает во рту — очень нежный. Готовится почти из ничего, быстро и просто. Никаких коржей и покупного печенья — всё намного проще. Для меня это хорошая находка на случай, когда нужен вкусный и быстрый десерт.
Ингредиенты:
- Мука 200 грамм
- Сливочное масло 150 грамм
- Сахар 50 грамм
Для крема
- Сметана 500 грамм
- яйца 2 штуки
- картофельный крахмал 2 столовые ложки
- Сахар 100 грамм
- Сливочное масло 50 грамм
Для украшения
- грецкие орехи
- шоколад по желанию
Приготовление торта без выпечки и печенья
В просеянную муку 250 грамм натираю на крупной терке 150 грамм сливочного масла. Масло предварительно замораживаю, так быстрее пойдет процесс. Добавляю 50 грамм сахара.
Всё вместе перетираю в крошку. Крошка при этом получается очень рассыпчатой и к рукам не липнет.
На сухой и горячей сковороде поджариваю крошку до золотистого цвета. Когда жарю, то регулярно помешиваю.
Для приготовления крема все ингредиенты размешиваю и ставлю на небольшой огонь. Завариваю густой, гладкий и однородный крем.
В горячий крем добавляю 50 грамм сливочного масла. Хорошо перемешиваю до полного растворения масла.
Очень удобно собирать тортик в разъёмной форме или кольце. Когда нет подходящего размера, то использую обычную фольгу. Складываю в несколько раз и закрепляю между собой.
На дно кольца, насыпаю немного обжаренной крошки.
Сверху намазываю крем (можно горячий)
Повторяю слои пока не закончится крем и крошка. У меня обычно выходит 7 — 8 всех слоёв.
Готовый тортик ставлю в холодильник на 3 часа не меньше.
Такой быстрый торт получается невероятно нежным, сочным, в меру сладким. Можно добавить толченых орехов — будет ещё вкуснее. Очень рекомендую приготовить! Получается действительно быстро, просто и очень вкусно.