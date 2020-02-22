Нежный тортик без выпечки и печенья

Наташа

Этот вкуснейший тортик, буквально тает во рту — очень нежный. Готовится почти из ничего, быстро и просто. Никаких коржей и покупного печенья — всё намного проще. Для меня это хорошая находка на случай, когда нужен вкусный и быстрый десерт.

Ингредиенты:

Мука 200 грамм

Сливочное масло 150 грамм

Сахар 50 грамм

Для крема

Сметана 500 грамм

яйца 2 штуки

картофельный крахмал 2 столовые ложки

Сахар 100 грамм

Сливочное масло 50 грамм

Для украшения

грецкие орехи

шоколад по желанию

Приготовление торта без выпечки и печенья

В просеянную муку 250 грамм натираю на крупной терке 150 грамм сливочного масла. Масло предварительно замораживаю, так быстрее пойдет процесс. Добавляю 50 грамм сахара.

Всё вместе перетираю в крошку. Крошка при этом получается очень рассыпчатой и к рукам не липнет.

На сухой и горячей сковороде поджариваю крошку до золотистого цвета. Когда жарю, то регулярно помешиваю.

Для приготовления крема все ингредиенты размешиваю и ставлю на небольшой огонь. Завариваю густой, гладкий и однородный крем.

В горячий крем добавляю 50 грамм сливочного масла. Хорошо перемешиваю до полного растворения масла.

Очень удобно собирать тортик в разъёмной форме или кольце. Когда нет подходящего размера, то использую обычную фольгу. Складываю в несколько раз и закрепляю между собой.

На дно кольца, насыпаю немного обжаренной крошки.

Сверху намазываю крем (можно горячий)

Повторяю слои пока не закончится крем и крошка. У меня обычно выходит 7 — 8 всех слоёв.

Готовый тортик ставлю в холодильник на 3 часа не меньше.

Такой быстрый торт получается невероятно нежным, сочным, в меру сладким. Можно добавить толченых орехов — будет ещё вкуснее. Очень рекомендую приготовить! Получается действительно быстро, просто и очень вкусно.

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