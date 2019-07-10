Краковское печенье

Великолепный ГОСТовский рецепт краковского печенья из книги Галины Артеменко «Мамочкины выпечка. Все по ГОСТу». Хрустящее ароматное двухслойное печенье, состоящее из песочного теста и белково-орехового слоя. Очень рекомендую! Для завтрака — идеально!
Ингредиенты:
- мука 100 г
- сахарная пудра 40 г
- сливочное масло 60 г
- яичные желтки 1 шт.
- миндальный экстракт 1 капля
- разрыхлитель ¼ ч. л.
- соль 1 щепотка
Миндальный слой
- яичные белки 2 шт.
- сахар 130 г
- миндаль 70 г
- мука 40 г
Приготовление краковского печенья
Приготовить песочное тесто. Для этого взбить сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой до пышности, добавить желток, соль, миндальную эссенцию и снова взбить. Просеять смешанную с солью и разрыхлителем муку, быстро замесить тесто. Долго не мешать — как только тесто собралось в ком, собрать, сделать из теста брусок, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник минимум на 3 часа.
Духовку разогреть до 200°C. Охлажденное тесто раскатать между двумя листами пергамента в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Наколоть вилкой.
Выпечь корж в хорошо разогретой духовке в течение 7 минут — корж должен слегка зазолотиться.
Предварительно обжаренный и охлажденный миндаль измельчить в блендере достаточно мелко, но в муку не нужно.
Белки взбить в крепкую пену, перенести их в сотейник, добавить сахар и измельченный миндаль.
Поставить сотейник на слабый огонь и, непрерывно помешивая, нагреть массу до кипения. Следите — масса может очень быстро подгореть!
Немного охладить белковую смесь и вмешать муку.
Аккуратно распределить миндальную смесь поверх песочного коржа ровным слоем, оставить примерно на час при комнатной температуре, чтобы верх слегка заветрился. Я не оставляла — все и так прекрасно получилось.
Выпекать пласт при 160°C 20–25 минут. Вынуть пласт из духовки и сразу же нарезать на прямоугольники (или квадраты). Если печенье остынет, разрезать уже не удастся — оно затвердеет и будет крошиться и ломаться.
Очень вкусно!
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