Краковское печенье

Приготовление краковского печенья

Приготовить песочное тесто. Для этого взбить сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой до пышности, добавить желток, соль, миндальную эссенцию и снова взбить. Просеять смешанную с солью и разрыхлителем муку, быстро замесить тесто. Долго не мешать — как только тесто собралось в ком, собрать, сделать из теста брусок, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник минимум на 3 часа.