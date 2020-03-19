Кокосовый пирог-торт с нежным бисквитом

Наташа

Хочу предложить вам попробовать замечательный нежный бисквитный торт. Этот тортик простой, без всяких наворотов, готовится он не сложно. Такой торт можно предложить своим родным и близким к семейному чаепитию

Ингредиенты

яйцо куриное — 3 шт.

мука пшеничная — 80 гр.

какао — 20 гр.

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

сахар в тесто — 120 гр.

сахар в крем — 100 гр.

молоко в крем — 200 мл.

молоко в глазурь — 80 мл.

кокосовая стружка — 150 гр.

масло сливочное — 100 гр.

шоколад горький — 100 гр.

сливки 10% — 150 мл.

Приготовление кокосового пирога-торта

В миску насыпьте муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте все до равномерного распределения.

В холодную и чистую чашу миксера разбейте яйца и добавьте 120 гр. сахара. Взбейте до пышной и светлой массы. В миску с взбитыми яйцами просейте мучную массу. Аккуратно перемешайте при помощи ложки или кулинарного шпателя.

На дно формы диаметром 22 сантиметра положите круг из бумаги для выпечки. Вылейте тесто и равномерно его распределите. Выпекайте в горячей духовке при t 180º C. в течение 20–25 минут, до готовности. Спустя время извлеките, переверните форму вверх дном, и полностью остудите бисквит.

Для крема в кастрюлю выложите масло. Насыпьте 100 г сахара. Влейте в кастрюлю 200 мл молока. Поставьте на средней огонь и доведите до кипения.

Всыпьте в молочную массу кокосовую стружку и перемешайте. Убавьте огонь до минимального и варите перемешивая в течение 10 минут.

Остывший бисквит извлеките из формы и разрежьте на два одинаковых бисквита.

Пропитайте оба коржа сливками. Выложите один бисквит на дно формы. Переложите кокосовую массу в форму на бисквит и разровняйте ее. Выложите на кокосовый слой второй бисквит и немного прижмите.

Для глазури налейте оставшееся молоко в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и выложите ломаный шоколад. Перемешайте до однородной массы.

Переложите теплую шоколадную массу на верх торта и разровняйте. Украсьте торт по своему усмотрению.

Уберите торт в холодильник минимум на 4 часа для застывания.

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