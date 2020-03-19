Кокосовый пирог-торт с нежным бисквитом

Хочу предложить вам попробовать замечательный нежный бисквитный торт. Этот тортик простой, без всяких наворотов, готовится он не сложно. Такой торт можно предложить своим родным и близким к семейному чаепитию
Ингредиенты
- яйцо куриное — 3 шт.
- мука пшеничная — 80 гр.
- какао — 20 гр.
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- сахар в тесто — 120 гр.
- сахар в крем — 100 гр.
- молоко в крем — 200 мл.
- молоко в глазурь — 80 мл.
- кокосовая стружка — 150 гр.
- масло сливочное — 100 гр.
- шоколад горький — 100 гр.
- сливки 10% — 150 мл.
Приготовление кокосового пирога-торта
В миску насыпьте муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте все до равномерного распределения.
В холодную и чистую чашу миксера разбейте яйца и добавьте 120 гр. сахара. Взбейте до пышной и светлой массы. В миску с взбитыми яйцами просейте мучную массу. Аккуратно перемешайте при помощи ложки или кулинарного шпателя.
На дно формы диаметром 22 сантиметра положите круг из бумаги для выпечки. Вылейте тесто и равномерно его распределите. Выпекайте в горячей духовке при t 180º C. в течение 20–25 минут, до готовности. Спустя время извлеките, переверните форму вверх дном, и полностью остудите бисквит.
Для крема в кастрюлю выложите масло. Насыпьте 100 г сахара. Влейте в кастрюлю 200 мл молока. Поставьте на средней огонь и доведите до кипения.
Всыпьте в молочную массу кокосовую стружку и перемешайте. Убавьте огонь до минимального и варите перемешивая в течение 10 минут.
Остывший бисквит извлеките из формы и разрежьте на два одинаковых бисквита.
Пропитайте оба коржа сливками. Выложите один бисквит на дно формы. Переложите кокосовую массу в форму на бисквит и разровняйте ее. Выложите на кокосовый слой второй бисквит и немного прижмите.
Для глазури налейте оставшееся молоко в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и выложите ломаный шоколад. Перемешайте до однородной массы.
Переложите теплую шоколадную массу на верх торта и разровняйте. Украсьте торт по своему усмотрению.
Уберите торт в холодильник минимум на 4 часа для застывания.