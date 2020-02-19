Капустная запеканка с сыром — восхитительное овощное блюдо

Наташа

Капустная запеканка с сыром получается очень сытной, вкусной и красивой. Для того, чтобы ее приготовить нужно всего лишь подготовить все ингредиенты, нарезать их, обжарить и выложить в форму для запекания. Сверху можно натереть сыр или же просто использовать яичный кляр. Подавать готовое блюдо можно в горячем виде или же холодном. Сочетается такая запеканка с любыми соусами и даже мясными блюдами.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 250-300 г.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 100-150 г.

Масло растительное – 50 мл.

Приготовление капустной запеканки с сыром

Капусту вымойте, верхние листики снимите. Нашинкуйте овощ как можно тоньше.

Морковь очистите, натрите на крупной или мелкой терке.

В сковороду выложите подготовленные овощи.

Добавьте соль и перец черный молотый.

Влейте масло растительное.

Поставьте сковороду на огонь и тушите овощи до мягкости, периодически их, перемешивая деревянной лопаточкой.

Форму для запекания смажьте маслом растительным. Выложите в нее тушеные овощи. Немного их придавите лопаточкой.

Куриное яйцо вбейте в миску и взбейте его вилкой.

Залейте овощи подготовленным яичным кляром.

Натрите на крупной терке твердый сыр.

Выложите его в форму.

Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

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