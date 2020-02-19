Капустная запеканка с сыром — восхитительное овощное блюдо

Капустная запеканка с сыром получается очень сытной, вкусной и красивой. Для того, чтобы ее приготовить нужно всего лишь подготовить все ингредиенты, нарезать их, обжарить и выложить в форму для запекания. Сверху можно натереть сыр или же просто использовать яичный кляр. Подавать готовое блюдо можно в горячем виде или же холодном. Сочетается такая запеканка с любыми соусами и даже мясными блюдами.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 250-300 г.
- Соль – по вкусу.
- Перец молотый черный – по вкусу.
- Морковь – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердый – 100-150 г.
- Масло растительное – 50 мл.
Приготовление капустной запеканки с сыром
Капусту вымойте, верхние листики снимите. Нашинкуйте овощ как можно тоньше.
Морковь очистите, натрите на крупной или мелкой терке.
В сковороду выложите подготовленные овощи.
Добавьте соль и перец черный молотый.
Влейте масло растительное.
Поставьте сковороду на огонь и тушите овощи до мягкости, периодически их, перемешивая деревянной лопаточкой.
Форму для запекания смажьте маслом растительным. Выложите в нее тушеные овощи. Немного их придавите лопаточкой.
Куриное яйцо вбейте в миску и взбейте его вилкой.
Залейте овощи подготовленным яичным кляром.
Натрите на крупной терке твердый сыр.
Выложите его в форму.
Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.