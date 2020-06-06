Безумно вкусный маково-кокосовый кекс

Кекс с маком и кокосом получается рассыпчатым, ароматный. Идеально к чаю
Ингредиенты:⠀⠀
- Масло сливочное, к. т. — 55 г
- Масло растительное — 30 мл
- Сахар белый — 100 г
- Сахар коричневый — 100 г
- Яйцо крупное — 3 шт.
- Цедра апельсина — 1 шт.
- Мука — 120 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Мак (семена) — 65 г
- Кокосовая стружка — 30 г
- Сметана 20% — 200 г
- Сок апельсина — 3 ст. л.
- Форма для выпечки 13×23 см ⠀
Приготовление маково-кокосового кекса
В блендер положить мягкое сливочное масло, влить растительное масло, всыпать оба вида сахара — взбить на сильной скорости до пушистой массы.
Добавлять яйца по одному, взбивая после каждого до полного объединения ингредиентов.
Добавить цедру апельсина, всыпать муку, разрыхлитель, мак, кокосовую стружку, сметану, сок апельсина — перемешать всё силиконовой лопаточкой, тесто будет жидким.
Подготовить форму — смазать внутри обильно сливочным маслом (низ и стенки), присыпать мукой, остатки муки вытряхнуть.
Влить тесто в подготовленную форму, выпекать в нагретой духовке при 170 ºC 50–60 минут, до полной готовности, проверить шпажкой (воткнуть в середину кекса, вынуть, она должна остаться сухой)
Готовый кекс вынуть из формы, остудить на решетке, перед подачей присыпать сахарной пудрой.