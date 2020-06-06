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Безумно вкусный маково-кокосовый кекс

Кекс с маком и кокосом получается рассыпчатым, ароматный. Идеально к чаю

Ингредиенты:⠀⠀

  • Масло сливочное, к. т. — 55 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Сахар белый — 100 г
  • Сахар коричневый — 100 г
  • Яйцо крупное — 3 шт.
  • Цедра апельсина — 1 шт.
  • Мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Мак (семена) — 65 г
  • Кокосовая стружка — 30 г
  • Сметана 20% — 200 г
  • Сок апельсина — 3 ст. л.
  • Форма для выпечки 13×23 см ⠀

Приготовление маково-кокосового кекса

В блендер положить мягкое сливочное масло, влить растительное масло, всыпать оба вида сахара — взбить на сильной скорости до пушистой массы.

Добавлять яйца по одному, взбивая после каждого до полного объединения ингредиентов.

Добавить цедру апельсина, всыпать муку, разрыхлитель, мак, кокосовую стружку, сметану, сок апельсина — перемешать всё силиконовой лопаточкой, тесто будет жидким.

Подготовить форму — смазать внутри обильно сливочным маслом (низ и стенки), присыпать мукой, остатки муки вытряхнуть.

Влить тесто в подготовленную форму, выпекать в нагретой духовке при 170 ºC 50–60 минут, до полной готовности, проверить шпажкой (воткнуть в середину кекса, вынуть, она должна остаться сухой)

Готовый кекс вынуть из формы, остудить на решетке, перед подачей присыпать сахарной пудрой.

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Готовим выпечку, Сладкая выпечка
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